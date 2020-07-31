Начальника одного из отделов нижегородского ГУ МВД обвинили во взятках

Начальника 4 отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области подозревают во взятке в крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК по региону.

По версии следствия, начальник отдела получил взятку в размере 300 тысяч рублей 30 июля от некоего гражданина. Деньги предназначались для передачи сотруднику и другим должностным лицам нефтекомпании. Целью взятки было прикрыть хищения топлива из принадлежащих компании нефтепродуктов.

Следователи СК совместно с оперативниками УФСБ по Нижегородской области пресекли эту схему. В отношении гражданина, давшего взятку, также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу").

Предъявлено обвинение обоим подозреваемым. Суд рассматривает ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения.

Сотрудник полиции уже отстранен от исполнения служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, его уволят из органов внутренних дел, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, уточнили в СК со ссылкой на ГУ МВД по региону.