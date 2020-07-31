Нижегородка украла у пенсионерок 480 тысяч под предлогом снятия порчи

В Нижегородской области задержали 61-летнюю женщину, обиравшую пенсионерок под предлогом снятия порчи. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Одной из пострадавших оказалась 81-летняя жительница Советского района Нижнего Новгорода. Мошенница подошла к ней возле магазина, сообщила о наведенной на нее порче и предложила помочь. Пенсионерка испугалась и пригласила женщину домой. Гостья попросила принести все деньги и ювелирные украшения под предлогом того, что на них наложено проклятье.

Хозяйка квартиры достала 340 тысяч рублей и ювелирные изделия стоимостью 60 тысяч рублей. Женщина убедила ее, что обряд нужно провести на кладбище, забрала все имущество и ушла, пообещав вскоре вернуться. Не дождавшись новой знакомой, пенсионерка обратилась в районный отдел полиции.

Точно по такой же схеме мошенница обобрала 73-летнюю жительницу Нижегородского района. "Снятие порчи" обошлось ей в 80 с лишним тысяч рублей.

Были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники уголовного розыска в ходе расследования задержали жительницу Кстовского района Нижегородской области, ранее судимую за аналогичные преступления. Женщина находится под подпиской о невыезде.