Плавающий остров на пруду Ижевска стал угрозой ЧС

В акватории Ижевского пруда, у пешеходного моста в поселке Воложка 28 июля этого года появился плавающий остров, который грозит возникновением чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Юрия Долматова, размеры острова составляют десять на десять метров. На нем растет густая трава и деревья высотой до двух метров. Сейчас начали обследовать его подводную часть.

Пока остров удерживается под мостом, но если начнет плыть в сторону водосборных сооружений Ижевского гидроузла, это может привести к его разрушению и затоплению территории. Сумма ущерба в этом случае составит один миллиард рублей.

Сейчас минприроды круглосуточно следит за островом, начались работы по его устранению. Для этого специалисты закрепят "тело" острова сваями, разделят его на части и отбуксируют их по отдельности за пределы акватории. На эти работы выделят 600 тысяч рублей.

Это не первый плавучий остров на Ижевском пруду. В 2017 году на водоеме появился остров 100 на 50 метров. Тогда разделить на части его не смогли и остров отбуксировали к шлакоотвалу.