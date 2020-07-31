Самарская область предложила новые меры поддержки автопрома

Самарский регион вошел в рабочую группу, она займется развитием агломераций, как точек экономического роста страны. Предложения области учтут и при разработке мер поддержки производителей автокомпонентов. Министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудил вопросы перспективного развития промышленного сектора региона с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в ходе рабочей командировки главы субъекта в Москве.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам поддержки производителей автокомпонентов. Напомним, что в регионе работает не только крупнейший в стране автомобильный завод - "АВТОВАЗ", но и множество предприятий, входящих с ним в производственно-сбытовую цепочку. Так, только в автокомпонентной отрасли задействовано свыше 60 тысяч человек. Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств занимает около восьми процентов всего промышленного производства Самарской области, а вся автомобильная промышленность - около 16 процентов.

Для предотвращения экономических рисков из-за последствий пандемии на федеральном и на региональном уровне принят пакет мер и рассматриваются дополнительные формы поддержки производителей автокомпонентов. Так, в конце апреля на совещании в Москве по поддержке автопрома Дмитрий Азаров выступил с рядом инициатив по восстановлению отрасли. В ходе встречи с Максимом Решетниковым губернатор озвучил еще целый ряд дополнительных предложений по новым мерам содействия развитию отрасли. Предложения региона взяты в проработку. Кроме того, по итогам встречи уже прошло дополнительное совещание с представителями Минпромторга РФ.

Обсудили стороны и меры поддержки по строительству инфраструктуры третьего этапа особой экономической зоны "Тольятти". Уже сейчас она является одной из самых успешных в стране. По данным сводного отчета эффективности деятельности особых экономических зон, ОЭЗ "Тольятти" оказалась в пятерке лучших в стране с накопленным итогом за период с начала функционирования. По динамике количества резидентов она вошла в тройку лидеров, по темпам прироста выручки самарская ОЭЗ два года подряд держит лучший показатель в стране.

Активное развитие зоны стало возможным в том числе благодаря запущенным крупным проектам транспортно-логистической инфраструктуры. Так, уже дан старт строительству железнодорожной ветки к зоне, которая позволит перевозить 1,4 миллиона тысяч тонн грузов в год. В одной связке со строительством рельсовой дороги к ОЭЗ находятся еще два проекта: реконструкция автомобильной дороги "Тольятти-Ягодное" и строительство автодороги на Климовский мост. В июне этого года ОЭЗ включена в границы моногорода Тольятти. Как пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, это позволяет теперь резидентам ОЭЗ получить доступ к мерам господдержки, оказываемым на федеральном уровне инвесторам только в моногородах. Это и подключение инженерной инфраструктуры, и дешевые кредитные и заемные средства, предоставляемые Фондом развития моногородов и другие преференции.

Об успешности проекта свидетельствует и тот факт, что оснащенные коммуникациями земельные участи по первым двум этапам развития зоны уже полностью разобраны под инвестпроекты. Для того, чтобы ОЭЗ "Тольятти" привлекала новых инвесторов, необходимо дальнейшее развитие ее территорий, обеспечение их инженерными коммуникациями. Министр и губернатор обсудили возможные меры поддержки при проведении третьего этапа строительства ОЭЗ со стороны федерального правительства.

Максим Решетников и Дмитрий Азаров также договорились о взаимодействии правительства региона и министерства по разработке стратегии развития крупнейших нестоличных агломераций в стране. Учитывая опыт Самарской области, в которой расположена крупнейшая в стране Самарско-Тольяттинская агломерация, министр пригласил наш регион войти в состав рабочей группы, которая займется развитием агломераций, как точек экономического роста страны.

Справка "РГ"

На сегодня ОЭЗ "Тольятти" насчитывает 25 резидентов из пяти различных отраслей промышленности: производство автокомпонентов, фармацевтика, химия, выпуск стройматериалов, упаковки, газов и газооборудования и десять уже успешно действующих производств. В Самарской области поддержку инвесторам в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.