Татарстанец пойдет под суд за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка". Четвертого мая Эль-Аюби Мухаммед выложил на ресурс фотографию Гитлера "для ее публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны".

Надзорное ведомство считает, что таким образом мужчина публично одобрил военные преступления Гитлера в годы Второй мировой войны. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма. Кроме того, при обыске по месту жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 грамма.

И этого было достаточно, чтобы можно было возбудить второе уголовное дело " хранение наркотических средств в значительном размере". Теперь уголовное дело будет направлено в Верховный суд РТ.