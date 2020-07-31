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31.07.2020 13:18
Рубрика: Происшествия

Татарстанец пойдет под суд за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Текст: Олег Платонов (Казань)

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Адольфа Гитлера на сайт "Бессмертного полка". Четвертого мая Эль-Аюби Мухаммед выложил на ресурс фотографию Гитлера "для ее публичной демонстрации неограниченному кругу лиц в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Надзорное ведомство считает, что таким образом мужчина публично одобрил военные преступления Гитлера в годы Второй мировой войны. Мужчину обвиняют в реабилитации нацизма. Кроме того, при обыске по месту жительства были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство, общим весом в высушенном виде 73,8 грамма.

И этого было достаточно, чтобы можно было возбудить второе уголовное дело " хранение наркотических средств в значительном размере". Теперь уголовное дело будет направлено в Верховный суд РТ.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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