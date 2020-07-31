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31.07.2020 16:19

В Чебоксарах назвали срок открытия дороги в новом микрорайоне

Текст: Сергей Кирсанов
Подрядчики пообещали ввести в эксплуатацию дорогу в микрорайоне "Университетский-2" до конца августа.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

Ход работ на объекте проинспектировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В настоящее время здесь рабочие начали наносить разметку, завершается монтаж остановочных павильонов и наружного освещения.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Чебоксары получат дополнительные средства на ремонт дорог

По словам руководителя подрядной организации Николая Угаслова, основные строительные работы будут завершены до конца августа. Алексей Ладыков поручил обратить особое внимание на благоустройство прилегающей территории вдоль дороги и вывоз строительного мусора.

Участники выездного совещания также обратили внимание на то, что строительный контроль во время приемки работ выявил ряд замечаний по качеству дорожного полотна. Подрядчик обязался устранить их в кратчайшие сроки.

Алексей Ладыков отметил, что строительство дороги с привлечением федеральных средств в новом микрорайоне стало возможным благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и поддержке правительства Чувашии.

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