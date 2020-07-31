В Чебоксарах назвали срок открытия дороги в новом микрорайоне

Подрядчики пообещали ввести в эксплуатацию дорогу в микрорайоне "Университетский-2" до конца августа.

Ход работ на объекте проинспектировал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

В настоящее время здесь рабочие начали наносить разметку, завершается монтаж остановочных павильонов и наружного освещения.

По словам руководителя подрядной организации Николая Угаслова, основные строительные работы будут завершены до конца августа. Алексей Ладыков поручил обратить особое внимание на благоустройство прилегающей территории вдоль дороги и вывоз строительного мусора.

Участники выездного совещания также обратили внимание на то, что строительный контроль во время приемки работ выявил ряд замечаний по качеству дорожного полотна. Подрядчик обязался устранить их в кратчайшие сроки.

Алексей Ладыков отметил, что строительство дороги с привлечением федеральных средств в новом микрорайоне стало возможным благодаря реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и поддержке правительства Чувашии.