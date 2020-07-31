В Дзержинске ликвидировали открытое горение на складе полиэтилена

В Дзержинске ликвидировали открытое горение на складе полиэтиленовых изделий. Об этом со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Нижегородской области сообщает РИА Новости.

Напомним, сообщение о пожаре на улице Фрунзе в Дзержинске поступило в 12.45. Пожару присвоили третий ранг опасности. В 16.40 на место происшествия выехал пожарный поезд.

Огонь удалось локализовать к 15.43 на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Также обрушилась кровля на площади 1000 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 60 человек и 21 единица техники.