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31.07.2020 18:42
Рубрика: Общество

В Мордовии 18 НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Некоммерческие организации (НКО) Мордовии, ставшие победителями второго конкурса 2020 года, объявленного Фондом президентских грантов, приступили к реализации своих проектов. На этот раз поддержку получили 18 НКО.
Фото: Корпорация развития РМ
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Напомним, что итоги конкурса были подведены в июне. Всего от Мордовии было подано 92 заявки. Общая сумма грантов, выделенная 18 победителям, составила более 15 миллионов рублей. При этом 12 проектов, получивших поддержку, были разработаны при участии Корпорации развития РМ совместно с Ресурсным центром НКО РМ. На их реализацию удалось привлечь 9 873 996 миллиона рублей.

- Работа продолжается. Надеемся, что в результате нашей совместной работы количество поддержанных заявок будет расти, - отметила руководитель Ресурсного Центра НКО РМ Светлана Кочеткова. - К реализации проектов, заручившихся поддержкой Фонда президентских грантов, приступили с первого июля. Сейчас мы ожидаем результатов специального конкурса Фонда - для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Его итоги будут подведены 31 августа текущего года. А уже с 1 сентября начнется реализация победивших проектов.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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Как пояснила Кочеткова, от республики на специальный конкурс было подано 35 заявок. Большинство проектов - 17 - касаются направления "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". Еще 11 проектов было подано на направление "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни", 7 - на направление "Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства".

Справка "РГ"

По итогам второго конкурса поддержку получили 2402 социально ориентированные некоммерческие организации из всех субъектов России на общую сумму 4,6 миллиарда рублей. Общий годовой грантовый фонд составил 8,7 миллиарда рублей.

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