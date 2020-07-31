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31.07.2020 18:41

В Мордовии разработали биологический консервант для предприятий АПК

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Компания-стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ "Биоконсервация" анонсировала выход на рынок нового препарата для сельскохозяйственных предприятий - биологического консерванта, используемого при заготовке растительных кормов.
Биоконсервант предотвращает гниение в сенаже и обеспечивает лучшую усваиваемость. Фото: Корпорация развития РМ Биоконсервант предотвращает гниение в сенаже и обеспечивает лучшую усваиваемость. Фото: Корпорация развития РМ
Биоконсервант предотвращает гниение в сенаже и обеспечивает лучшую усваиваемость. Фото: Корпорация развития РМ

Как рассказали в наноцентре РМ, средство представляет собой универсальный микробиологический комплекс для качественного силосования и сенажирования кормовых культур. Продукт с названием "Силакол" состоит из композиции трех высокоэффективных штаммов гомоферментативных молочнокислых бактерий в необходимой концентрации.

Фото: Пресс-служба главы РМ
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- Уникальность консерванта - в том, что помимо бактерий, в нем имеется полиферментный комплекс из гидролитических и лиазных высокоактивных ферментов, - подчеркнул генеральный директор компании-разработчика Денис Киселев. - Композиция ферментов препарата подобрана с учетом особенностей углеводного состава многолетних бобовых трав и обеспечивает эффективную консервацию корма и сохранность его питательных веществ.

По словам Киселева, использование биоконсерванта "Силакол" способствует регуляции бродильных процессов в силосе и сенаже, предотвращает маслянокислое брожение, гниение, перекисление силоса, создает дополнительную фунгистатическую защиту и тем самым увеличивает сохранность и энергетическую ценность силосуемого корма.

В ходе испытаний препарат "Силакол" доказал способность эффективно консервировать легко и трудносилосуемые культуры, сохраняя при этом их высокое качество. Еще одно весомое преимущество - лучшая перевариваемость и усваиваемость питательных веществ, содержащихся в кормах, что способствует росту продуктивности животных и повышению рентабельности мясомолочного производства.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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