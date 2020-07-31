В Мордовии разработали биологический консервант для предприятий АПК

Как рассказали в наноцентре РМ, средство представляет собой универсальный микробиологический комплекс для качественного силосования и сенажирования кормовых культур. Продукт с названием "Силакол" состоит из композиции трех высокоэффективных штаммов гомоферментативных молочнокислых бактерий в необходимой концентрации.
- Уникальность консерванта - в том, что помимо бактерий, в нем имеется полиферментный комплекс из гидролитических и лиазных высокоактивных ферментов, - подчеркнул генеральный директор компании-разработчика Денис Киселев. - Композиция ферментов препарата подобрана с учетом особенностей углеводного состава многолетних бобовых трав и обеспечивает эффективную консервацию корма и сохранность его питательных веществ.
По словам Киселева, использование биоконсерванта "Силакол" способствует регуляции бродильных процессов в силосе и сенаже, предотвращает маслянокислое брожение, гниение, перекисление силоса, создает дополнительную фунгистатическую защиту и тем самым увеличивает сохранность и энергетическую ценность силосуемого корма.
В ходе испытаний препарат "Силакол" доказал способность эффективно консервировать легко и трудносилосуемые культуры, сохраняя при этом их высокое качество. Еще одно весомое преимущество - лучшая перевариваемость и усваиваемость питательных веществ, содержащихся в кормах, что способствует росту продуктивности животных и повышению рентабельности мясомолочного производства.