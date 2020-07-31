В Мордовии за полгода производство сельхозпродукции выросло на 5%

Несмотря на пандемию коронавируса АПК Мордовии завершил первое полугодие с высокими результатами. За шесть месяцев производство сельхозпродукции в регионе не только не снизилось, а наоборот - выросло на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Об этом заявил глава РМ Владимир Волков. Так, рост производства мяса составил 106 процентов, а молока - 104 процента.

- При этом мы впервые достигли продуктивности 21 килограмм в сутки от одной коровы, - отметил лидер региона. - Если взять данные 10-15-летней давности, тогда продуктивность составляла 8 килограммов в сутки. Сегодняшние высокие показатели - это результат применения самых передовых технологий как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Глава РМ подчеркнул, что дальнейшие усилия минсельхозпрода республики следует направить на развитие собственного семенного и племенного фонда.