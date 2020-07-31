В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации

В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова. Накануне он был избит неизвестными у своего дома.

Как сообщил телеграм-канал пресс-службы горадминистрации, Дмитрий Цветков госпитализирован. Он находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова. "Его состояние врачи оценивают, как стабильное. Мы надеемся и верим, что правоохранительные органы установят личности нападавших и привлекут их к ответственности", - отметили в мэрии.

По информации пресс-службы УМВД по региону, нападение произошло на улице Чкалова около 23 часов 30 минут по местному времени. Полиция выясняет обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных посетил в больнице пострадавшего коллегу. Он пообщался с Цветковым, который находится в сознании. Владимир Ильиных заверил, что городские власти окажут следствию все необходимое содействие.