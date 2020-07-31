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31.07.2020 11:07
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге неизвестные избили битами главу комитета горадминистрации

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбурге правоохранительные органы выясняют обстоятельства нападения на председателя комитета по управлению имуществом горадминистрации Дмитрия Цветкова. Накануне он был избит неизвестными у своего дома.

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Как сообщил телеграм-канал пресс-службы горадминистрации, Дмитрий Цветков госпитализирован. Он находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова. "Его состояние врачи оценивают, как стабильное. Мы надеемся и верим, что правоохранительные органы установят личности нападавших и привлекут их к ответственности", - отметили в мэрии.

По информации пресс-службы УМВД по региону, нападение произошло на улице Чкалова около 23 часов 30 минут по местному времени. Полиция выясняет обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему.

Мэр Оренбурга Владимир Ильиных посетил в больнице пострадавшего коллегу. Он пообщался с Цветковым, который находится в сознании. Владимир Ильиных заверил, что городские власти окажут следствию все необходимое содействие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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