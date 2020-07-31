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31.07.2020 09:21
Рубрика: Происшествия

В Уфе двое мужчин распылили газ в квартире, пытаясь выселить жильцов

Текст: Ольга Горюнова

Уголовное дело за самоуправство возбудили в отношении 31-летнего уфимца. Он обвиняется в том, что распылил газ в квартире, где присутствовали дети.

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Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, мужчина купил квартиру и хотел выселить из нее прежних хозяев. 27 июля уфимец и его брат зашли в квартиру в противогазах и бронежилетах и распылили газ из аэрозольного баллончика. В это время в помещении находилась семья с двумя детьми. Дети стали задыхаться, и людям пришлось уйти из квартиры, удалось забрать лишь документы.

- В результате указанных действий семья была вынуждена покинуть место жительства, дети получили вред здоровью. В ходе прокурорской проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, дана оценка действиям уполномоченных органов по отчуждению и реализации спорного объекта недвижимости, - сообщили в прокуратуре РБ.

По информации информагентств, квартира является единственным жильем семьи. Она была куплена в ипотеку, и находилась в залоге у банка из-за просрочки платежей.

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