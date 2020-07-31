Новосибирские единороссы выставят почти пять тысяч кандидатов

Сегодня в Новосибирске прошло заседание президиума регионального совета партии "Единая Россия". По оценке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова "партия не просто участвует во всех избирательных кампаниях, а делает это максимально активно".

Как сообщил журналистам Андрей Травников, сегодня партия представила кандидатов почти на 5 тысяч мандатов. "Мы закрываем 96 процентов избирательных кампаний".

- Мы намерены решать проблемы людей. "Единая Россия" не стремится взять только самые привлекательные мандаты в Заксобрании или Горсовете. Мы не боимся слышать и решать проблемы в самых отдаленных уголках Новосибирской области", - подчеркнул новосибирский губернатор.

По словам председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива, в программе партии будут отражены наказы избирателей, собранные в районах Новосибирской области.

- Благодаря наказам в эту работу идет вовлечение практически всех граждан. Это и есть местное самоуправление, потому что люди сами решают, что нужно сделать в первую очередь. Они могут контролировать весь процесс: и власть, и депутатов всех уровней. Мы можем сделать жизнь на территории Новосибирской области лучше и комфортнее только с привлечение всех граждан региона, - подчеркнул он.

Активную роль в избирательной кампании и последующей реализации программы партии будут играть и общественные активисты, отметил депутат Госдумы Александр Карелин.

- Мы понимаем, что и те, кто не связывает свое будущее с избранием, тоже должны быть вовлечены в процесс, в активную жизнь, - сказал парламентарий.

Таким образом, 31 июля избирательная комиссия Новосибирской области завершила регистрацию областных списков кандидатов в депутаты Законодательного Собрания региона, выдвинутых по единому областному избирательному округу. Помимо "Единой России" эту процедуру прошли еще девять политических партий.