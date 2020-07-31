В номере на алтайской турбазе обнаружены тела трех взрослых и ребенка

Тела четырех человек, предположительно, членов одной семьи обнаружены в номере на одной из туристических баз в Алтайском крае. Как передает ТАСС, среди погибших один ребенок.

Турбаза находится неподалеку от озера Ая в Алтайском районе Алтайского края. Четверо постояльцев заселились в номер, отдыхали, однако накануне перестали выходить из апартаментов.

По предварительным данным дверь вскрыли лишь когда пришло время выселения, тогда и обнаружили погибших. О причинах трагедии пока информации нет. В Следственном управлении СК по Алтайскому краю отказались оперативно прокомментировать информацию.