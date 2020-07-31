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31.07.2020 09:45
Рубрика: Общество

В Томской области режим ограничений из-за COVID-19 продлили до осени

Текст: Никита Зайков (Томск)

На территории Томской области до 31 августа включительно продлен режим ограничений, связанный с распространением коронавируса. Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в первую очередь речь идет о масочном режиме, дезинфекции рук и самоизоляции для людей, которых можно отнести к группе риска.

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Ношение маски останется обязательным в транспорте, магазинах и торговых центрах, разного рода учреждениях и в других людных закрытых помещениях. При этом работу продолжат организации сферы услуг, ограничения с которых ранее были сняты.

- Мы открыли летние веранды и спортивные учреждения с обязательным условием соблюдения противоэпидемических требований, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Возможно, исходя из эпидобстановки, получат возможность работать санатории и учреждения отдыха. Но однозначно до осени будут запрещены все массовые мероприятия, включая наш знаменитый международный фестиваль "Праздник Топора".

Глав региона поставил задачу продлить работу всех респираторных госпиталей, обсерваторов вокруг областного центра, продолжить активное тестирование граждан с подозрением на коронавирус и начать подготовку к массовой вакцинации против гриппа. Ее старт намечен на сентябрь.

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