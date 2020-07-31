Володин поручил отследить ситуацию с вырубкой леса вдоль Байкала

Госдума проследит за ситуацией с вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Трансиба, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он сообщил, что дал соответствующие поручения.

Спикер напомнил, что вопрос о необходимости жесткого контроля ситуации 30 июля обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева

На встрече, о которой идет речь, врио губернатора отметил, что норма в законе, позволяющая сплошные рубки в природоохранной зоне Байкала для строительства транспортной инфраструктуры, вызвала широкий общественный резонанс. Кобзев попросил главу государства дать поручение о дополнительном рассмотрении норм строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры в районе Байкала.

- Госдума будет внимательно следить за ситуацией в регионе, - заявил Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Необходимые поручения уже даны трем профильным комитетам - по экологии и охране окружающей среды; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по транспорту и строительству.

Глава нижней палаты выразил уверенность, что и депутаты, избранные от этого региона, также примут самое активное участие в этой работе.

Володин также подчеркнул, что важнейшей составляющей в ходе строительства и модернизации транспортной инфраструктуры остается строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства.