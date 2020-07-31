Балтфлот отработал удары по кораблям из комплексов "Бал" и "Бастион"

Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота отрабатывают нанесение удара по надводным кораблям условного противника в Калининградской области.

Учение дивизионов береговых ракетных комплексов берегового ракетного соединения флота является плановым, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. В нем задействованы около двухсот военнослужащих и порядка 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Расчеты береговых комплексов отрабатывают маскировку машин, организацию охраны колонн на марше и в позиционных районах, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.

Ракетчики совершенствуют слаженность при приведении в готовность пусковых установок. Они проводят электронные пуски противокорабельных ракет по кораблям условного противника в соответствии с полученными целеуказаниями и скрытно меняют позиции.

Справка "РГ"

Комплекс "Бастион" способен защищать морское побережье протяженностью свыше 600 километров и поражать надводные корабли различных классов и типов и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

Комплекс "Бал", оснащенный противокорабельной ракетой Х-35 (3М24), в составе сил береговой обороны предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. Дальность поражения - 120 километров с ракетой Х-35Э и 260 километров - с ракетой Х-35У.