Лоукостер возобновит авиарейсы между Петербургом и Лондоном

Авиакомпания-лоукостер Wizz Air заявила о возобновлении регулярных прямых рейсов между Санкт-Петербургом (Пулково) и Лондоном (Лутон).

Как сообщили в петербургском аэропорту Пулково, перелеты возобновятся с 19 августа и будут выполняться до четырех раз в неделю. Билеты можно забронировать на сайте Пулково и на сайте авиакомпании.

Низкобюджетная авиакомпания Wizz Air начала осуществлять полеты между Петербургом и столицей Великобритании 1 октября 2019 года. За весь прошлый год этой возможностью воспользовались более 29 тысяч пассажиров.

В Пулково также отмечают, что по итогам 2019 года Wizz Air признана "наиболее динамично развивающейся новой авиакомпанией". Соответствующую награду лоукостер получил в рамках премии аэропорта LED Together.