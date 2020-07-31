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31.07.2020 14:50
Рубрика: Культура

Псковский драмтеатр просит не препятствовать объединению с Александринкой

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Коллектив Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина отправил открытое письмо председателю Союза театральных деятелей РФ Александру Калягину.

Речь идет о проекте возможного объединения одного из старейших в стране театра с Александринским театром и включении в новую структуру "Национальный драматический театр России".

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
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Объединение с Александринкой даст Псковской драме возможность выйти на иной творческий и финансовый уровень, сохраняя при этом здание, труппу, руководство, репертуар.

- С Александринским театром у нас давние, более чем столетние творческие связи. Творческое сплочение наших коллективов обещает нам неоценимые уроки мастерства и огромный созидательный импульс. Мы сможем усилить свой репертуар работами александринцев и показывать свои спектакли в Петербурге, сможем создавать совместные спектакли и онлайн-проекты, координировать гастрольную и фестивальную деятельность, - считают в Псковском театре.

Письмо подписали художественный руководитель Псковской драмы Дмитрий Месхиев, арт-директор театра Андрей Пронин, директор Марина Николаева, председатель Псковского регионального отделения СТД, народный артист РФ Юрий Новохижин, сотрудники театра.

К слову

В 2019 году возникал вопрос об объединении Александринского и Волковского театров (Ярославль), однако оно не состоялось.

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