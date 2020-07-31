Новости

ЦБ решил изменить критерии системной значимости банков 17:11
На окраине Берлина совершено нападение на торговый центр 17:03
Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса 17:03
Путин сохранил беженцам статус при получении вида на жительство 17:01
Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко 17:00
СМИ: Сергей Гармаш ушел из "Современника", где служил с 1984 года 16:53
В Индии за сутки погибли восемь человек от удара молний 16:51
Мошеннику, продававшему несуществующие должности стюардесс, дали 3 года 16:47
В сериале по "Властелину колец" появятся Саурон, Галадриэль и Элронд 16:46
Путин подписал закон о смягчении уголовного наказания для беременных 16:16
МИД: Россия зеркально ответит на санкции против россиян из-за кибератак 16:11
В Госдуме оценили заявление британского министра об "угрозе" со стороны РФ 16:08
Губернатор Подмосковья подарил Mercedes школьнице из Долгопрудного 16:07
В Свердловской области с 1 августа откроют торговые центры 15:35
В Шадринске после отравления шаурмой закрыли две точки общепита 15:26
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ 15:23
Ученые помогут Роспатенту оценить заявки на изобретения 15:11
Иван Охлобыстин представил свою новую книгу "Дом Солнца" 15:07
На курганском полигоне по добыче урана повредили трубопровод 15:03
Путин обсудил на Совбезе РФ задержание российских граждан в Беларуси 14:50
"Мориарти" из "Шерлока" госпитализирован, ему нужна операция 14:47
Ученые разработают настройки параметров в эволюционных алгоритмах 14:45
Центр "Сириус" получил грант на исследование коронавируса 14:43
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании 14:38
Балтфлот отработал удары по кораблям из комплексов "Бал" и "Бастион" 14:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 17:00
Рубрика: Общество

Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Юрий Савенко. Фото: Валерий Сомкин/РГ Юрий Савенко. Фото: Валерий Сомкин/РГ
Юрий Савенко. Фото: Валерий Сомкин/РГ

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался 31 июля в возрасте 59 лет в Москве. Об этом сообщил председатель городского Совета Калининграда Андрей Кропоткин.

- Юрий Алексеевич много сделал для Калининграда и его жителей, искренне любил свою работу. Люди его слушали и слышали, он обладал огромной харизмой, - отметил Андрей Кропоткин. - За время его работы Калининград преобразился, были приведены в порядок основные транспортные магистрали, кафедральный собор Христа Спасителя и главная площадь города, мемориальный комплекс "1200", старинные Королевские ворота, пешеходный мост через Преголю, Калининградский зоопарк.

По сообщению источника, близкого к семье покойного, в результате травмы головы Юрий Савенко в начале этого года был госпитализирован в калининградскую больницу, впал в кому, а затем его транспортировали в московскую клинику, где он находился в тяжелом состоянии.

Юрий Савенко был избран горожанами мэром Калининграда в 1998 году и оставался на этом посту почти десять лет, до 2007 года. Затем в 2007-2011 годах был депутатом Государственной Думы от Калининградской области. После истечения срока полномочий был назначен руководителем представительства Калининградской области в Москве.

Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета, в 2005 году стал Почетным гражданином Калининграда.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Найден владелец попавшего в ДТП в Крыму автобуса
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года