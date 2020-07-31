Скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко скончался 31 июля в возрасте 59 лет в Москве. Об этом сообщил председатель городского Совета Калининграда Андрей Кропоткин.

- Юрий Алексеевич много сделал для Калининграда и его жителей, искренне любил свою работу. Люди его слушали и слышали, он обладал огромной харизмой, - отметил Андрей Кропоткин. - За время его работы Калининград преобразился, были приведены в порядок основные транспортные магистрали, кафедральный собор Христа Спасителя и главная площадь города, мемориальный комплекс "1200", старинные Королевские ворота, пешеходный мост через Преголю, Калининградский зоопарк.

По сообщению источника, близкого к семье покойного, в результате травмы головы Юрий Савенко в начале этого года был госпитализирован в калининградскую больницу, впал в кому, а затем его транспортировали в московскую клинику, где он находился в тяжелом состоянии.

Юрий Савенко был избран горожанами мэром Калининграда в 1998 году и оставался на этом посту почти десять лет, до 2007 года. Затем в 2007-2011 годах был депутатом Государственной Думы от Калининградской области. После истечения срока полномочий был назначен руководителем представительства Калининградской области в Москве.

Награжден Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Орденом Почета, в 2005 году стал Почетным гражданином Калининграда.