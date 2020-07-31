В Карелии в пансионате для пожилых умерли два человека от COVID-19

В одном из петрозаводских частных пансионатов для пожилых людей случилась вспышка коронавирусной инфекции. Два человека скончались от COVID-19.

Об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Он отметил, что из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19. У девятерых уже выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию, у троих - пневмония. Еще у двух умерших пожилых людей не подтверждена смерть от коронавируса, ее причина устанавливается.

Зафиксированы случаи инфицирования COVID-19 и среди сотрудников частного пансионата. Городская поликлиника установила наблюдение за оставшимися жильцами пансионата, дважды в день сотрудники выезжают на место. В здании работает эпидемиолог Роспотребнадзора.