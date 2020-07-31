В Петербурге построят первое в России пассажирское судно для Арктики

В Санкт-Петербурге дали старт строительству теплохода "Андрей Дубенский" - первого отечественного пассажирского судна класса "река-море", предназначенного для Арктической зоны.

Судно проекта А45-90.2 будет построено для нужд Красноярского края и поэтому названо в честь основателя Красноярска.

В Смольном подчеркивают, что этот судостроительный заказ имеет важное значение для укрепления сотрудничества с северными регионами страны и для развития российской Арктики.

Всего на петербургских верфях планируется построить два теплохода класса "река-море" для Красноярского края. Они заменят устаревшие пассажирские судна на Енисее. Теплоходы проекта А45-90.2 будут отличаться повышенной дальностью плавания - пять тысяч километров, а также автономностью - до пятнадцати суток. Пассажировместимость - 245 человек. На судне также будет размещен быстроходный катер для доставки пассажиров на берег там, где нет оборудованного причала.