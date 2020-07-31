Режим повышенной готовности в Мурманской области продлен до 1 сентября. При этом в середине августа в регионе предполагается открыть заведения общепита и детские сады.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил губернатор региона Андрей Чибис. По его словам, прогноз снижения заболеваемости коронавирусом на территории Заполярья подтвердился.

- Если эта тенденция сохранится, то с середины августа сможем позволить себе открыть общепит, торговые центры и детские сады, - сказал губернатор Андрей Чибис. - То же самое касается плановой медицинской помощи. При этом важно помнить, что риски сохраняются, и призываем всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и дезинфицировать руки.

По состоянию на 10.30 31 июля 2020 года в регионе выявлено 139 новых случаев заболевания CoViD-19. Всего в Заполярье подтверждено 10232 случая заражения коронавирусом.