Житель Заполярья отправится за решетку за истязание 7-летней девочки

Житель города Кандалакши Мурманской области отправится в колонию за истязание малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

- Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года подсудимый в течение дня не менее семи раз умышленно прижимал раскаленный конец сигареты к телу и конечностям 7-летней дочери его сожительницы, - отметили в пресс-службе.

Об этом преступлении стало известно инспектору по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.

Суд приговорил истязателя к 4 годам колонии колонии общего режима.