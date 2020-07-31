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31.07.2020 11:22
Рубрика: Происшествия

Житель Заполярья отправится за решетку за истязание 7-летней девочки

Текст: Алексей Михайлов

Житель города Кандалакши Мурманской области отправится в колонию за истязание малолетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Жителя Воркуты обвинили в двойном убийстве

- Следствием и судом установлено, что в мае 2019 года подсудимый в течение дня не менее семи раз умышленно прижимал раскаленный конец сигареты к телу и конечностям 7-летней дочери его сожительницы, - отметили в пресс-службе.

Об этом преступлении стало известно инспектору по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции.

Суд приговорил истязателя к 4 годам колонии колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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