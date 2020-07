Центр "Сириус" получил грант на исследование коронавируса

Научно-технологический университет (НТУ) "Сириус" в Сочи получил грант на исследование патогенеза COVID-19. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе сочинского образовательного центра.

Команда ученых Центра генетики и наук о жизни НТУ "Сириус" под началом руководителя направления "Иммунобиология и биомедицина", академика РАН Сергея Недоспасова, также работающего в Институте молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и МГУ имени М. В. Ломоносова, вошла в список победителей конкурса Российского Фонда фундаментальных исследований с проектом "Блокировка взаимодействия домена S1 белка шипа вириона SARS-Cov-2 и рецептора ACE-2 человека in vitro, ex vivo и in vivo с помощью синтетических пептидов".

Как рассказал ведущий научный сотрудник НТУ "Сириус" Сергей Чувпило, идея работы состоит в том, чтобы разработать пептиды и небольшие белки, которые будут препятствовать входу вируса SARS-CoV-2 в клетку.

- Проект сочетает в себе подходы структурной биологии и молекулярной биоинженерии и использует технологии химии, генной инженерии и обратной генетики, - добавил Сергей Недоспасов.

Руководитель отметил, что эксперименты будут проводиться на культурах клеток человека, а также на органоидах (искусственных мини-органах) трансгенных мышей, которые экспрессируют рецептор АСЕ-2 человека.

Хотя некоторые эксперименты будут поставлены в сотрудничестве с другими лабораториями, предполагается, что большая часть работы будет выполнена на новых экспериментальных площадках НТУ "Сириус".