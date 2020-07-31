На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

В Ростовской области пограничному наряду пришлось открыть стрельбу по нарушителю российско-украинской границы, который не подчинился требованиям сотрудников пограничного управления ФСБ. Контрабандист получил ранение в левую ногу.

Инцидент ночью 30 июля произошел около населенного пункта Григорьевка. Контрабандисты со стороны Украины пытались перекинуть через ограждение большую партию сигарет и алкоголя. Стоимость контрабанды позже оценили в 2,5 миллиона рублей.

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

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Кстати

С начала года в Ростовской области пограничниками задержано более 300 нарушителей границы. Из них свыше 30 несовершеннолетних лиц, которых подозревают в контрабанде сигарет и алкоголя.