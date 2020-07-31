На Кубани поезд насмерть сбил женщину

В станице Каневской поезд насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по ЮФО.

Информация о том, что около железнодорожного моста обнаружен труп, в дежурную часть Тимашевского линейного отдела полиции поступила от местного жителя.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась местная жительница 1984 года рождения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники транспортной полиции выясняют причины инцидента.