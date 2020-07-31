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31.07.2020 22:40
Рубрика: Происшествия

На Кубани при взрыве на газозаправочной станции пострадали трое

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту хлопка газа на газозаправочной станции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП, в котором пострадали три человека, произошло в пятницу вечером в расположенной примерно в 40 километрах от столицы Кубани станице Васюринской.

Фото: iStock
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Как рассказали в надзорном ведомстве, предварительно установлено, что инцидент случился в результате неосторожного обращения с газом одним из водителей в момент заправки.

Во время начавшегося пожара "пострадало трое лиц - все они доставлены в больницу". Их жизни и здоровью, отметили в прокуратуре, ничего не угрожает. Также произошло возгорание растительности, которое уже локализовано.

Также сообщается, что эта заправочная станция принадлежит индивидуальному предпринимателю.

На появившемся в соцсетях кадрах (сюжет снят из проезжающего по трассе автомобиля) видно, что после взрыва на заправке вспыхнул довольно сильный пожар. По предварительным данным, его площадь составила около ста квадратных метров. Прибывшие сотрудники МЧС быстро справились с огнем.

На месте происшествия в настоящий момент работают представители правоохранительных органов края и Динского района Кубани. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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