Началась эксгумация убитых под Сталинградом жертв фашистской оккупации

Как сообщает пресс-служба СКР, расследование военного преступления стало возможным после изучения архивных документов, часть из которых носит гриф секретности.
За три недели следователями удалось установить и опросить прямых очевидцев страшных злодеяний. Свидетельские показания не только подтвердили, но и дополнили исторические факты, сухо изложенные в официальных бумагах тех лет.
В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала, как будучи подростком жила на оккупированной территории и видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль. В него фашисты насильно сажали женщин, детей и стариков, бежавших от войны. Их тела позже были найдены в одном километре от села Водино.
"Останки тел 13 погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены. Даже визуальный их осмотр не оставляет никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения", - говорится в сообщении.
Криминалистам предстоит поднять останки 43 беженцев, в том числе 19 детей и младенцев. После чего будет проведен ряд судебных экспертиз.
В рамках проекта "Без срока давности" следователям предстоит провести раскопки на территории другого места массового истребления мирного населения, совершенного немецкими карателями с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.