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31.07.2020 14:40
Рубрика: Общество

Началась эксгумация убитых под Сталинградом жертв фашистской оккупации

Текст: Николай Грищенко
У села Водино Волгоградской области эксперты-криминалисты Следственного комитета РФ приступили к эксгумации останков женщин и детей, зверски убитых фашистами под Сталинградом. Извлечение тел проходит в рамках расследования уголовного дела по статье 357 УК РФ - "Геноцид".
Фото: Пресс-служба СКР по Волгоградской области Фото: Пресс-служба СКР по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба СКР по Волгоградской области

Как сообщает пресс-служба СКР, расследование военного преступления стало возможным после изучения архивных документов, часть из которых носит гриф секретности.

За три недели следователями удалось установить и опросить прямых очевидцев страшных злодеяний. Свидетельские показания не только подтвердили, но и дополнили исторические факты, сухо изложенные в официальных бумагах тех лет.

В частности, 93-летняя жительница села Перегрузное Октябрьского района рассказала, как будучи подростком жила на оккупированной территории и видела курсировавший по улицам немецкий грузовой автомобиль. В него фашисты насильно сажали женщин, детей и стариков, бежавших от войны. Их тела позже были найдены в одном километре от села Водино.

Фото: Николай Никитин/ ТАСС
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"Останки тел 13 погибших, в том числе детей и младенцев, уже извлечены. Даже визуальный их осмотр не оставляет никаких сомнений в том, что смерть этих граждан носит криминальный характер. Об этом, прежде всего, свидетельствуют пулевые повреждения", - говорится в сообщении.

Криминалистам предстоит поднять останки 43 беженцев, в том числе 19 детей и младенцев. После чего будет проведен ряд судебных экспертиз.

В рамках проекта "Без срока давности" следователям предстоит провести раскопки на территории другого места массового истребления мирного населения, совершенного немецкими карателями с 17 июля 1942 по февраль 1943 годов.

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