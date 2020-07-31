Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с восемью жертвами в Крыму

Прокурор Республики Крым Олег Камшилов выехал на место дорожно-транспортного происшествия под Белогорском, в котором погибли восемь человек. Будет проверена деятельность перевозчика, чей водитель спровоцировал трагедию. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По уточненным данным, в микроавтобусе Mercedes-benz Sprinter, который разбился на трассе "Таврида", было 18 пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Водитель заснул за рулем, и машина въехала в "КамАЗ". На месте трагедии погибли семь человек, еще одна женщина умерла по дороге в больницу. Пострадали семь человек, в том числе двое детей.

- Сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в прокуратуре. - Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой Республики Крым. Прокуратура республики организовала проверку исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

На место трагедии выехала и следственная группа Главного следственного управления СКР по Республике Крым. Проводятся необходимые дорожно-технические экспертизы. Часть пострадавших госпитализировали в ЦРБ Белогорска, других - в Симферополь.