В бывшей гостинице Краснодара нашли крокодилов и змей

В Краснодаре выявили незаконное массовое содержание экзотических животных. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара провела проверку соблюдения действующего законодательства о животном мире.

Установили, что в бывшей гостинице "Централь" находились крокодилы, игуаны, лемуры, обезьяны, черепахи, змеи и другие животные без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, некоторые виды содержались в вольерах, несоответствующих необходимым нормам и размерам. Например, одиннадцать крокодилов размещались в аквариуме, площадь которого составляла 9,8 квадратного метра, при этом согласно установленным нормам на одну особь должно приходиться не менее 20 "квадратов" суши и воды. У анаконды отсутствовал бассейн, а мартышка Вольфа, большой белорукий гиббон и игуана делили один вольер.

Также у животных не было кормового рациона и режима кормления животных. Корм был без маркировки и соответствующих сопроводительных документов. Ветеринарный пункт и условия для лечения и реабилитации больных животных отсутствовали в нарушение законодательства.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, а также исковое заявление в суд о запрете предоставления выставочных услуг с использованием животных до устранения всех нарушений.