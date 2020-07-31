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31.07.2020 16:31
Рубрика: Происшествия

В бывшей гостинице Краснодара нашли крокодилов и змей

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Краснодаре выявили незаконное массовое содержание экзотических животных. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара провела проверку соблюдения действующего законодательства о животном мире.

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Установили, что в бывшей гостинице "Централь" находились крокодилы, игуаны, лемуры, обезьяны, черепахи, змеи и другие животные без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, некоторые виды содержались в вольерах, несоответствующих необходимым нормам и размерам. Например, одиннадцать крокодилов размещались в аквариуме, площадь которого составляла 9,8 квадратного метра, при этом согласно установленным нормам на одну особь должно приходиться не менее 20 "квадратов" суши и воды. У анаконды отсутствовал бассейн, а мартышка Вольфа, большой белорукий гиббон и игуана делили один вольер.

Также у животных не было кормового рациона и режима кормления животных. Корм был без маркировки и соответствующих сопроводительных документов. Ветеринарный пункт и условия для лечения и реабилитации больных животных отсутствовали в нарушение законодательства.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, а также исковое заявление в суд о запрете предоставления выставочных услуг с использованием животных до устранения всех нарушений.

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