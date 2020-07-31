В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек

В Республике Крым в Белогорском районе на федеральной автотрассе "Таврида" произошло серьезное ДТП, в котором погибли восемь человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Автокастрофа произошла в районе села Русаковка. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в ехавший впереди грузовик "КамАЗ" с прицепом.

- В результате ДТП погибли восемь человек, четыре человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, - уточнили в МВД.

В МЧС по Республике Крым уточнили, что в Mercedes Sprinter, который ехал из Белогорска в Симферополь, было всего 15 человек. Над устранением последствий ДТП работали 35 человек и 16 единиц техники.