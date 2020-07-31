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31.07.2020 12:47
Рубрика: Происшествия

На Дону мужчина получил 11 лет колонии за убийство бывшей девушки

Текст: Николай Грищенко

В городе Волгодонске Ростовской области суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который убил, ограбил и пытался сжечь бывшую возлюбленную.

Фото: Предоставлено Гринпис России
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Как сообщили "РГ" в прокуратуре региона, преступление произошло в марте 2019 года. Молодой человек пришел выяснить отношения к бывшей девушке. Конфликт перерос в избиение, а потом мужчина задушил свою жертву.

Желая скрыть преступление, подсудимый перенес тело погибшей в ванную и с помощью бензина инсценировал поджог. Кроме того, он похитил сотовый телефон, сумочку с деньгами, банковскими картами и скрылся.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд по совокупности совершенных преступлений приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в ведомстве.

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