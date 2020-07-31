В Сочинском национальном парке сутки не могут потушить пожар

В Сочинском национальном парке продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Накануне в 19.00 в Головинском участковом лесничестве обнаружили возгорание сухой подстилки и листвы на площади в полгектара.

По ситуации на 14.20 общая площадь пожара составила 3,2 гектара, площадь горения - 300 квадратных метров.

Для ликвидации огня задействовали 39 человек, восемь машин, 13 воздуходувов, 19 ранцев и восемь граблей. Сейчас пожар удалось локализовать. Ситуацию усугубляет сухая ветреная погода. Тушение пожара продолжается.