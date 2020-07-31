В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Центральный районный суд Волгограда арестовал подозреваемого в организации на территории области экстремистской ячейки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов области Екатерину Вальковскую, предполагаемому главарю, задержанному в результате утренней спецоперации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 28 сентября.

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор. Принадлежность задержанных к противоправной организации доказывают найденные в их домах литература и документы экстремистского тока.

Следующими на рассмотрении суда станут еще пять задержанных участников незаконного формирования.