ФСБ ликвидировала ячейку исламистов в Волгоградской области

В Волгоградской области задержаны пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор. Как сообщает ЦОС ФСБ, спецоперацию по их задержанию провели совместно сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Во время обысков в домах экстремистов нашли большое количество литературы, включенной Минюстом России в федеральный список экстремистских материалов. Также обнаружены и другие документальные материалы, подтверждающие их причастность к организации "Таблиги Джамаат".

Теперь им инкриминируется организация деятельности экстремистской организации. Если вина обвиняемых подтвердится, им грозят существенные тюремные сроки. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.