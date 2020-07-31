Задержанные в Волгограде экстремисты взяты под арест

Центральный районный суд Волгограда вынес постановление о взятии под арест пятерых задержанных по делу о создании экстремистской ячейки запрещенной в России организации "Таблиги Джамаат".

Им предъявлено обвинение по части второй статьи 282.2 Уголовного кодекса РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Как сообщает пресс-служба Волгоградского областного суда, на территории Волгограда и Волгоградской области была организована ячейка международного религиозного объединения "Таблиги Джамаат", деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. К ней примкнули пять человек, проживающие в Волгограде и Волгоградской области.

Оперативные службы ФСБ и Росгвардии "накрыли" ячейку, задержав всех пятерых ее участников вместе с предполагаемым организатором. В отношении него суд вынес постановление утром - взять под стражу. Аналогичное решение принято теперь и по пяти участникам движения, все они арестованы сроком до 28 сентября.