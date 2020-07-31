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31.07.2020 11:45
Рубрика: Общество

Губернатор Ямала заболел коронавирусом

Текст: Татьяна Воробьева

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заболел коронавирусной инфекций. Об этом он написал на своей странице в instagram.

"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - сообщил он. И отметил, что запланированные на ближайшую неделю визиты в муниципальные образования отменены.

Фото: iStock
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"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе", - пообещал глава арктического региона.

По данным оперштаба ЯНАО, за последние сутки выявлено 112 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 25 - среди вахтовиков из других районов страны. За весь период пандемии заболели 11 016 человек, выздоровели 8 023.

По словам губернатора, количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, вдвое уменьшилось - с 200 до 100 в среднем в день. Идет вверх число выздоровевших. "Тем не менее, это все равно большая цифра, - говорит Артюхов. - На своем примере убедился, что коронавирус рядом"

Региона удерживает лидерство по тестированию на душу населения: анализы сдали уже более 300 тысяч местных жителей.

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На Ямале вдвое уменьшилось количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, с 200 до 100 в среднем в день. ⠀ Значительно выросло число выздоровевших. Мы по-прежнему на первом месте в стране по тестированию на душу населения, протестировали уже более 300 тысяч человек. ⠀ Снижать темпы мы не планируем. Всё это нам позволяет снять ограничения по работе спортзалов и бассейнов, начать в ближайшие дни плановую медицинскую помощь. ⠀ Дополнительно выделим 100 миллионов рублей для помощи тем предпринимателям, кто не мог работать в течение долгого времени или до сих пор не открылся - кафе, рестораны, частные досуговые учреждения. ⠀ Нормализовалась ситуация, в том числе, в Новом Уренгое. На днях там будет поставлен новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы - специально для больных коронавирусом. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса. ⠀ Тем не менее, 100 больных в день - это всё равно большая цифра. В том числе, мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома. К сожалению, пришлось отменить запланированные на следующую неделю поездки по отдалённым муниципалитетам. Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе. ⠀ На своём примере убедился, что коронавирус рядом. Не расслабляйтесь, берегите себя и будьте здоровы! #Ямал #стопкоронавирус89

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Пандемия коронавируса COVID-19

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