Губернатор Ямала заболел коронавирусом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заболел коронавирусной инфекций. Об этом он написал на своей странице в instagram.

"Мой вчерашний тест дал положительный результат. В целом, состояние нормальное, нахожусь на изоляции дома", - сообщил он. И отметил, что запланированные на ближайшую неделю визиты в муниципальные образования отменены.

"Как только получу отрицательные тесты, сразу вернусь к активной работе", - пообещал глава арктического региона.

По данным оперштаба ЯНАО, за последние сутки выявлено 112 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 25 - среди вахтовиков из других районов страны. За весь период пандемии заболели 11 016 человек, выздоровели 8 023.

По словам губернатора, количество случаев коронавируса, которые фиксируются ежедневно, вдвое уменьшилось - с 200 до 100 в среднем в день. Идет вверх число выздоровевших. "Тем не менее, это все равно большая цифра, - говорит Артюхов. - На своем примере убедился, что коронавирус рядом"

Региона удерживает лидерство по тестированию на душу населения: анализы сдали уже более 300 тысяч местных жителей.