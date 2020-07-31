Из желудка тюменки достали вилку

Новости

Москалькова: Второй тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 09:28
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве 09:27
В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей 09:26
"Мои Документы" в Москве возобновили выездное обслуживание ветеранов 09:11
Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Суд отпустил домой двух фигурантов дела о розливе топлива в Норильске 09:09
Наталья Сергунина: Более 1000 организаций стали партнерами центра "Мосволонтер" 09:08
В Крыму возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими 09:05
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с восемью жертвами в Крыму 08:51
Китай запустил глобальную навигационную систему Beidou-3 07:49
Владимирскому собору в Херсонесе провели вибродиагностику 07:48
Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств из-за маркировки 07:45
В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек 07:31
Медики рассказали о провоцирующих рак продуктах с антиоксидантами 07:30
Бывший врио главы Приморья возглавил кабмин Якутии 07:18
Apple перенесла дату презентации новых iPhone 06:58
Власти Эквадора ввели "сухой закон" для сдерживания пандемии COVID-19 06:40
Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд 06:25
Не менее 17 человек погибли в результате теракта в Афганистане 05:50
Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом 05:48
Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки 05:40
В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец 05:35
Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось 05:20
Хабаровский аэропорт вновь "заминировали" 05:06
Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
31.07.2020 08:50
Рубрика: Общество

Из желудка тюменки достали вилку

Текст: Екатерина Призова
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим) Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)

Врачам ишимской больницы впервые в своей практике пришлось извлекать из желудка пациентки вилку.

"В час ночи 26 июля в приемное отделение Областной больнице №4 на "скорой" привезли 26-летнюю девушку. Она рассказала врачам, что переела и попыталась вызвать рвоту, использовав для этого металлический столовый прибор", - рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь медицинского учреждения.

Фото: iStock
Врач назвал симптомы грибкового поражения пищевода

Девушка не удержала вилку, и та скользнула вниз по пищеводу.

Рентген показал, что с помощью эндоскопа прибор не достать, так что пациентку срочно прооперировали. Все заняло буквально 35 минут.

"Девушке повезло: острые зубцы вилки не повредили стенки желудка (это могло бы вызвать перитонит или желудочно-кишечное кровотечение), - говорит Хирург Талех Юсифов. - За свою практику впервые пришлось извлекать такой инородный предмет из желудка женщины".

Тюменка продолжает лечиться в хирургическом отделении. Ее жизни ничто не угрожает.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

Главное сегодня

Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур
В России начали выдавать автомобильные права нового образца
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года