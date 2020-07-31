Из желудка тюменки достали вилку

Врачам ишимской больницы впервые в своей практике пришлось извлекать из желудка пациентки вилку.

"В час ночи 26 июля в приемное отделение Областной больнице №4 на "скорой" привезли 26-летнюю девушку. Она рассказала врачам, что переела и попыталась вызвать рвоту, использовав для этого металлический столовый прибор", - рассказала Жанна Стрижак, пресс-секретарь медицинского учреждения.

Девушка не удержала вилку, и та скользнула вниз по пищеводу.

Рентген показал, что с помощью эндоскопа прибор не достать, так что пациентку срочно прооперировали. Все заняло буквально 35 минут.

"Девушке повезло: острые зубцы вилки не повредили стенки желудка (это могло бы вызвать перитонит или желудочно-кишечное кровотечение), - говорит Хирург Талех Юсифов. - За свою практику впервые пришлось извлекать такой инородный предмет из желудка женщины".

Тюменка продолжает лечиться в хирургическом отделении. Ее жизни ничто не угрожает.