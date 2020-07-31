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31.07.2020 15:03
Рубрика: Общество

На курганском полигоне по добыче урана повредили трубопровод

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В Шумихинском районе Курганской области на полигоне уранодобычи неизвестные спровоцировали аварию: вывели из строя несколько резиновых рукавов трубопровода, по которому в недра поступают растворы для добычи урана. Злоумышленников разыскивает полиция.

Как сообщили на предприятии, инцидент случился вечером 30 июля. Вредители проникли на огороженную промышленную площадку на окраине Шумихи, сломав ограждение. В результате аварии часть слабокислотных растворов вылилась на землю. Сразу были приняты экстренные меры по восстановлению работоспособности полигона. В течение получаса после того, как специалисты обнаружили падение давления в трубопроводе, ремонтники прибыли на место происшествия и заменили поврежденные резиновые рукава.
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- Дозиметрический контроль поверхности в районе происшествия не обнаружил превышений фоновых значений, - прокомментировал генеральный директор предприятия "Далур" Николай Попонин. - Для уточнения последствий повреждения нами были сразу проинформированы региональные службы Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Федерального медико-биологического агентства. Сейчас для нас важно собрать разлившиеся растворы и рекультивировать пострадавшую почву. Можно с уверенностью сказать, что окружающей среде существенного экологического вреда не нанесено. Никакой опасности для местных жителей нет.

По факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы. На предприятии не знают, зачем злоумышленники этого сделали, но пообещали сделать все, чтобы такого больше не повторилось. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать.

В качестве реагента на полигоне применяют серную кислоту, концентрация которой не превышает 4 процента. Таким раствором невозможно повредить даже кожу человека. Попадая в почву, состав не представляет серьезной угрозы для эколандшафта.

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