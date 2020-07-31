На Урале арестован автомобилист, обвиняемый в жестоком убийстве жены

Суд вынес решение об аресте 31-летнего жителя Башкирии, обвиняемого в жестокой расправе над супругой на трассе в Челябинской области. Преступление было совершено на глазах детей и проезжавших мимо автомобилистов, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, днем 29 июля на автодороге около деревни Алексеевка в Саткинском районе Челябинской области в ходе бытовой ссоры в салоне автомобиля, стоящего на обочине дороги, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений своей супруге, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Пытаясь спастись, женщина выскочила из автомобиля, и тогда муж ее догнал на обочине дороги и нанес еще несколько ударов, ставших причиной смерти.

Как уточнили в ведомстве, убийство было совершено в присутствии двух малолетних дочерей погибшей. Мотивом, по предварительным данным, стала ревность.

Задержанному предъявлено обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью, предусматривающей наказание на срок от восьми до 20 лет лишения свободы и вплоть до пожизненного заключения.