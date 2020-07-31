В Югре лесные пожары охватили десятки тысяч гектаров

За прошлые сутки в Югре зафиксировали девять новых лесных пожаров на территории 3,5 тысячи гектаров. Как сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов, сейчас также продолжает действовать 20 очагов площадью 8 тысяч гектаров.

Пламенем охвачены территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств. Основной причиной возгорания стали грозы (с начала пожароопасного сезона они вызвали 337 пожаров) и халатное отношение к правилам безопасности в лесах, в результате чего образовалось 20 лесных пожаров. Суммарно за весь период огонь прошелся по площади 66,6 тысяч гектаров.

С шестого июля правительство автономного округа ввело особый противопожарный режим, администрация Советского и Кондинского районов при этом ввела режимы чрезвычайной ситуации в лесах. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометереологии и данным диспетчерской службы "Базы авиационной и наземной охраны лесов", сегодня в округе могут возникнуть пожары 1-3 класса опасности.

Тем временем

На Ямале по оперативным данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства на сегодня нет действующих природных очагов возгорания. На этой неделе в арктическом регионе действовало девять пожаров площадью 18,3 гектара, которые вызвали сухие грозы и нарушения правил безопасности в лесах. К слову, всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зафиксировали 61 природный пожар общей площадью 1673 гектара. В округе продолжает действовать особый режим.