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31.07.2020 13:38
Рубрика: Экономика

РФ будет участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу

Текст: Светлана Ментюкова

Российские компании начали поставки пробных партий и образцов средств индивидуальной защиты (СИЗ), в том числе масок, для прохождения европейской сертификации, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсах на поставки в страны ЕС. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, передает его слова ТАСС.

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"Работаем со словенской, польской и словацкой сертификационными лабораториями по вопросу сертификации нашей продукции. Сроки сертификации в зависимости от продукта составят от нескольких недель до нескольких месяцев. После получения европейской сертификации планируем принять участие в соответствующих конкурсах", - сказал он.

По его словам, образцы защитных масок и костюмов для изучения потенциальными покупателями уже отправлены в ряд стран, в частности, в Финляндию. "В конце этой - начале следующей недели уйдет пробная партия защитных масок в Грецию", - уточнил он.

В Словению, по словам главы Минпромторга, российские производители направили на сертификацию образцы дезинфицирующих средств.

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