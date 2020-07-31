Роспотребнадзор может не запретить отпускать продукты в тару покупателей

В проекте новых санитарных правил для предприятий торговли покупать продукты питания в свою тару покупателю фактически запрещается. Но пока документ только обсуждается, и Роспотребнадзор обещает еще раз подумать над этим вопросом, сообщили "РГ" в ведомстве.

Там напомнили, что сейчас неупакованные продовольственные товары можно продавать в чистую тару потребителя. Однако это очень накладно для торговли, считает начальник отдела надзора по гигиене питания Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Для этого необходима отдельная моечная, если речь идет о молочной или мясной продукции. Нужно обеспечить отдельные условия, чтобы хранить большие фляги, если это молочная продукция. Кроме того, если магазин продает продукты в тару потребителя, он по сути берет на себя дополнительные риски и за качество товара, и за чистоту посуды покупателя, и за возможный недовес.

Помимо этого, сейчас вся продукция должна быть промаркирована: на товаре указывается состав, дата производства и т.д. И донести эту информацию до потребителя, если продукция расфасована в тару потребителя, невозможно.

Между тем, запрет на свою тару вызвал бурную реакцию у экологов. В частности, по мнению председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, запрет на многоразовую тару покупателя увеличит количество используемого пластика. А это не соответствует приоритетам госполитики в области обращения с отходами и противоречит принципам "нуля отходов".

Да и торговые сети, как выясняется, активно используют многоразовую тару, приучая покупателей к ответственному потреблению.

Например, в Х5 рассказали, что в магазинах есть фандоматы, куда можно сдать использованную пластиковую и алюминиевую тару для последующей переработки. Сеть стимулирует покупку многоразовых экосумок, многоразовых мешков для взвешивания фруктов и овощей. До начала пандемии компания запустила пилотный проект по продаже в многоразовые контейнеры покупателей готовую продукцию из кулинарии и кафетериев в "Перекрёстках". Но вынуждена была его свернуть после выхода рекомендаций Роспотребнадзора для торговых предприятий во избежание распространения коронавируса обязательно использовать упаковку.