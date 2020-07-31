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31.07.2020 11:55
Рубрика: Экономика

Россия запустила на МКС собственный интернет

Текст: Наталия Ячменникова

Россия обеспечила своим космонавтам на МКС независимый от США доступ в интернет. Об этом сообщил директор департамента цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин. "Теперь мы не зависим от наших коллег и их американского сегмента", - сказал Шадрин на видео, опубликованном на канале Ракетно-космической корпорации "Энергия" в YouTube.

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За один виток МКС продолжительностью 92 минуты интернет доступен два раза. Каждый из которых длится почти полчаса. Сейчас работают два спутника-ретранслятора "Луч", а в ближайшее время к ним планируют добавить третий. По словам специалистов РКК "Энергия", они смогут обеспечить практически круглосуточную доставку информации для экипажа и получение информации обратно с МКС на Землю. Скорость в канале будет составлять до 105 мегабит в секунду.

Ранее космонавт Александр Скворцов сообщил, что опробовал на МКС российскую широкополосную систему связи. По его словам, у российского сегмента станции появится возможность передавать большие пакеты телеметрической информации независимо от американских коллег. Для связи с МКС используется американская система TDRS, данные в которой передаются при помощи одноименных спутников, находящихся на геостационарной орбите.

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