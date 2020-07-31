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31.07.2020,  
13:28
Текст:  Алексей Моисеев

Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш

Российские колесные бронетранспортеры БТР-80 находятся на вооружении трех десятков зарубежных армий. Они участвовали во многих вооруженных конфликтах и хорошо себя зарекомендовали.
Фото: Shadman Samee / wikimedia.org Фото: Shadman Samee / wikimedia.org
Фото: Shadman Samee / wikimedia.org

Эти боевые машины ценят за высокую надежность, мобильность и ремонтопригодность.

Одним из крупнейших парков такой техники обладают вооруженные силы Республики Бангладеш. По разным оценкам, с начала 90-х годов ими было получено более полутысячи единиц.

Поскольку армия данного государства активно участвует в миротворческих операциях, большая часть "восьмидесятых" имеют традиционный для войск Организации Объединенных Наций белый цвет с соответствующими обозначениями на броне.

БТР-80 есть и в обычных соединениях сухопутных войск, как видно на фотографии, они покрашены в необычно пестрый камуфляж.

Фото: Darkone / wikimedia.org
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Интересно, что на учениях им приходится тесно взаимодействовать с танками китайского производства: модернизированными Тип 59, МВТ-2000 и, возможно, новейшими легкими VT-5.

В то же время российские производители колесной бронетехники постоянно совершенствуют свою продукцию. На обновленные образцы могут быть установлены различные боевые модули, в том числе необитаемые, вооруженные 30-мм автоматической пушкой и комплексами управляемого вооружения.

Прицельные системы оснащаются тепловизионными каналами, значительно повышающими эффективность применения вооружения в темное время суток.

Предусмотрены меры по повышению характеристик подвижности и защищенности.

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