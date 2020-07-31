Рубль отыграет часть потерь после традиционно слабого августа

Новости

Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд 06:25
Не менее 17 человек погибли в результате теракта в Афганистане 05:50
Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом 05:48
Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки 05:40
В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец 05:35
Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось 05:20
Хабаровский аэропорт вновь "заминировали" 05:06
Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме 04:55
Госдеп учредил должность координатора по Арктике 04:47
Падение рождаемости названо новой угрозой для экономики США 04:17
У президента Бразилии после COVID-19 в легких обнаружен грибок 04:15
В Якутии СК завел дело из-за массового заражения COVID-19 в интернате 03:55
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами" 03:55
В приморский центр реабилитации тигров подкинули двух лесных котов 03:30
Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции 03:22
Агрометеорологи: Урожай 2020 года в РФ может стать лучшим за последние пять лет 03:15
В США от коронавируса умерла собака 02:50
В сенат США внесен законопроект о военной помощи Киеву на 300 млн долларов 02:46
В США отметили ухудшение ситуации с коронавирусом в центральных штатах 02:14
Власти Саудовской Аравии заявили об отсутствии случаев COVID-19 во время хаджа 01:41
Трамп назвал "бардаком" голосование по почте на выборах президента США 01:40
Помпео объявил о расширении санкций против Ирана 01:20
Вильфанд рассказал о погоде в августе 00:55
Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур 00:40
Из-за коронавируса пилот F1 Серхио Перес пропустит этап в Великобритании 00:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
31.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль отыграет часть потерь после традиционно слабого августа

Текст: Георгий Панин
Итоги на текущей неделе заседания ФРС США оказались несколько разочаровывающими для глобальных инвесторов. Это привело к ослаблению валют развивающихся стран, включая российский рубль.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, что еще мешает рублю укрепляться и дал прогноз до конца года.

Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля

- Помимо не вполне благоприятной внешней конъюнктуры негативное влияние на рубль оказывает усилившаяся волатильность нефтяных цен, сообщает эксперт.

Так, несмотря на то, что в среду на фоне позитивных данных от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей, котировки Brent поднялись к отметке $44, в четверг на фоне итогов заседания ФРС США и опасениях по поводу рекордного роста инфекций Covid-19, цены на "черное золото" вновь оказались под давлением.

Кроме того, вследствие планомерного снижения ключевой процентной ставки Банком России значительно снизилась поддержка рубля со стороны долгового рынка.

Фото: iStock
Почему в Европе падает цена на нефть из России

Падение доходностей отечественных ОФЗ привела к резкому снижению спроса на данный инструмент как со стороны российских, так и со стороны иностранных игроков.

На данном этапе проход отметки 73,80 рубля за доллар создает риски дальнейшего ослабления рубля к уровням 74,50-75.

Однако даже при реализации такого сценария без крайней необходимости покупать по текущим ценам иностранную валюту не стоит. Так как после традиционно слабого августа, до конца 2020 года рубль может вновь вернуть часть утраченных ранее позиций.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля Обзор рынков

Главное сегодня

В России начали выдавать автомобильные права нового образца
Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России