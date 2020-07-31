Рубль отыграет часть потерь после традиционно слабого августа

Итоги на текущей неделе заседания ФРС США оказались несколько разочаровывающими для глобальных инвесторов. Это привело к ослаблению валют развивающихся стран, включая российский рубль.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал, что еще мешает рублю укрепляться и дал прогноз до конца года.

- Помимо не вполне благоприятной внешней конъюнктуры негативное влияние на рубль оказывает усилившаяся волатильность нефтяных цен, сообщает эксперт.

Так, несмотря на то, что в среду на фоне позитивных данных от Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 миллиона баррелей, котировки Brent поднялись к отметке $44, в четверг на фоне итогов заседания ФРС США и опасениях по поводу рекордного роста инфекций Covid-19, цены на "черное золото" вновь оказались под давлением.

Кроме того, вследствие планомерного снижения ключевой процентной ставки Банком России значительно снизилась поддержка рубля со стороны долгового рынка.

Падение доходностей отечественных ОФЗ привела к резкому снижению спроса на данный инструмент как со стороны российских, так и со стороны иностранных игроков.

На данном этапе проход отметки 73,80 рубля за доллар создает риски дальнейшего ослабления рубля к уровням 74,50-75.

Однако даже при реализации такого сценария без крайней необходимости покупать по текущим ценам иностранную валюту не стоит. Так как после традиционно слабого августа, до конца 2020 года рубль может вновь вернуть часть утраченных ранее позиций.