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31.07.2020 15:58
Рубрика: Экономика

РЖД возобновила движение более 180 поездов

Текст: Владимир Кузьмин
Объем железнодорожных перевозок в стране, упавший из-за коронавирусной инфекции, постепенно восстанавливается: пригородное сообщение - до 65 процентов, по дальнему следованию - наполовину, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: AFP/Frederic J. BROWN
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Рабочая встреча состоялась в преддверии Дня железнодорожника. "Я хочу, пользуясь случаем, поздравить вас, коллектив "РЖД" с этим праздником, пожелать здоровья, удачи, и тем семьям особенно, которые ждут железнодорожников, если они в пути. Пожелать отрасли, которую вы возглавляете, всего самого наилучшего", - обратился председатель правительства.

Компания связывает всю Россию от Владивостока до Калининграда, в ней работают около 700 тысяч человек. В период пандемии коронавируса отрасль испытала достаточно непростые времена, даже пришлось сокращать инвестиционную программу. "Но мы пошли навстречу, и бессрочные облигации, которые "РЖД" выпустило, помогли сохранить высокий уровень инвестиционной программы, который был запланирован", - напомнил Мишустин.

Апрель и май были очень тяжелыми, признал Белозеров. Пассажиропоток снизился в среднем на 70 процентов. Глава компании поблагодарил правительство за оперативно оказанную поддержку.

- На сегодняшний момент мы восстановились по пригороду до 65 процентов, по дальнему следованию - порядка 50 процентов, - сообщил Олег Белозеров. - Буквально каждый день идет серьезный прирост. Возвращены более 180 поездов - "Сапсаны", "Стрижи", "Ласточки". Растет занятость подвижного состава.

Восстанавливаются и грузовые перевозки. Они просели всего на 5,2 процента вместо ожидавшихся 15 процентов. "Экономика быстро восстанавливается. По некоторым направлениям, как я уже говорил, это прежде всего контейнерное направление, в целом прирост 15 процентов, а по транзитному направлению - более 20 процентов прироста", - отметил собеседник премьера.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Пандемия коронавируса COVID-19

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