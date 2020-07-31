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31.07.2020 11:29
Рубрика: Экономика

PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России

Текст: Светлана Ментюкова

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что российские пользователи системы могут продолжать отправлять средства за границу или получать деньги из-за рубежа.

Фото: РИА Новости
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Отмена внутрироссийских переводов платежной системой PayPal связана с вступлением в силу поправок к закону "О национальной платежной системе". "В соответствии с ней оператор электронных денежных средств и привлекаемые им организации больше не могут передавать информацию о переводах, которые проводятся внутри России, за рубеж. Также запрещается предоставлять доступ к этим данным с территории другого государства", - напоминает издание.

О решении прекратить переводы внутри России в компания официально сообщила 8 июля.

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