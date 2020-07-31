Счетная палата назвала самые открытые министерства и ведомства

Счетная палата (СП) разрабатывает новый стандарт открытости министерств и ведомств, который вынесет на общественное обсуждение в следующем году. В контрольном ведомстве рассчитывают, что открытость станет нормой для органов госвласти. В этом году, по оценкам СП, ни один из них не получил высшую оценку открытости, а высокую степень открытости аналитики признали только у минэнерго, Росмолодежи и Федеральной службы судебных приставов.

Открытость министерств и ведомств оценивались по трем критериям. Открытость информации включает в себя оценку сайтов федеральных госорганов, их способность быстро реагировать на обращения граждан и журналистов. Также аналитики оценивали, насколько полно представлены на сайтах открытые данные. Наконец, оценивали "открытость диалога", то есть использование социальных сетей для взаимодействия с гражданами и работу общественных советов при федеральных органах власти. Как выяснилось, из 21 министерства высокую степень открытости продемонстрировало только одно, а низкую - 11 (52%). Из 51 службы, агентства и управления высокий уровень открытости отмечен только у двух (4%), а низкий - у 29 (57%).

С 2018 года в России нет ведомства, ответственного за открытость органов власти, и все начали понемногу расслабляться", - сказал директор департамента СП Павел Демидов, представляя второй ежегодный доклад "Открытость государства в России - 2020". Среди лидеров по показателю открытости информации - МИД, минсельхоз, минкультуры. Полноту и актуальность открытых данных обеспечивают минкультуры, минфин и ФНС. С социальными сетями лучше всего работают минкультуры, минобрнауки, ФАС, Роструд, а с общественными советами - ФАС, минстрой, Росархив.

Высокий показатель открытости связан с целенаправленным внедрением определенных стандартов в работе, пояснили представители госорганов из группы лидеров.

Высокую степень открытости показали только одно министерство и два ведомства. В Счетной палате считают, что таких госорганов должно быть больше, и разрабатывают новый стандарт открытости

Минэнерго работу по повышению открытости ведет уже шесть лет, рассказал замминистра энергетики Антон Инюцын. Сейчас уже сформирован набор данных, которые должны обновляться каждый день. Планируется сделать их выгрузку автоматической. Сотрудников, чья деятельность непосредственно связана с открытостью министерства, планируют премировать за хорошую работу.

В минкультуры уже реализовали автоматическую публикацию данных в своих информационных системах, отметил директор департамента информационного и цифрового развития министерства Вадим Ваньков. Минприроды выйти на четвертое место в общем рейтинге помогла отлаженная работа со СМИ, отметила директор департамента управления делами и кадровой политики министерства Ольга Прудникова.

Федеральное агентство по делам молодежи серьезно доработало свой сайт. В прошлом году были созданы дополнительные разделы и системы обмена информацией между сотрудниками, рассказала начальник отдела агентства Маргарита Кокоева. На ускорение этих процессов повлияла пандемия, заметила она.